Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

59,85 EUR +0,25% (05.03.2021, 14:31)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

59,70 EUR -2,05% (05.03.2021, 14:15)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kochboxlieferanten HelloFresh setze auch am heutigen Freitag ihre Korrekturbewegung fort. Zuletzt habe das Papier das Nachsehen, als es darum gegangen sei, welcher Wert in den DAX aufsteigen werde. Das Rennen habe Siemens Energy gemacht. Experten würden vermuten, dass HelloFresh an der verschärften Börsenregel gescheitert sei, wonach DAX-Kandidaten zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis vorweisen müssten.Das Unternehmen habe dieses Kriterium mit den am Montag vorgelegten Jahreszahlen wohl erfüllt, die Deadline für die Neubesetzung sei aber Ende Februar gewesen. Die HelloFresh-Aktien seien damit am Donnerstag im Zuge beginnender Lockdown-Aufweichungen gemeinsam mit vielen anderen Profiteuren der Corona-Krise unter Druck geblieben. Und auch am heutigen Freitag gehe es weiter nach unten. Derzeit betrage das Minus 1,6 Prozent auf 59,95 Euro.Marc Decker, Leiter Fondsmanagement bei der Privatbank Merck Finck, bedauere es, dass HelloFresh der Aufstieg noch verwehrt bleibe. "Die Renovierung des DAX geht weiterhin kaum voran", habe sich der Experte enttäuscht gegeben. Der Austausch von Beiersdorf durch Siemens Energy belege einmal mehr, dass sich der DAX kaum in Richtung Digitalwirtschaft weiterentwickle. "Der DAX ist und bleibt ein Aktienindex der Old Economy", habe er ergänzt. Mit mehr Bewegung rechne er erst im Herbst, wenn der Leitindex von 30 auf 40 Werte vergrößert werde.Die DZ BANK habe den fairen Wert für HelloFresh vor Kurzem nach der Zahlenvorgage von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "halten" belassen. Zwar habe Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für den Kochboxen-Versender und daher auch den fairen Wert der Aktie gekappt, doch bleibe er recht positiv gestimmt. Der Trend zu mehr Heimarbeit und damit zu häufigeren Mahlzeiten zu Hause sowie die Erkenntnis, dass Kochboxen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis Zeitersparnis bringen würden; sollten auch nach dem Ende der Pandemie für Wachstum sorgen."Der Aktionär" bleibe ebenfalls zuversichtlich, auch wenn die Aktie derzeit kurzfristig leicht angeschlagen sei. Die nächste wichtige Unterstützung warte in Form des Oktoberhochs 2020 bei 56,40 Euro.Anleger bleiben weiter an Bord, ein Stopp bei 49 Euro sichert die Position nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2021)Mit Material von dpa-AFX