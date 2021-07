Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (13.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Berliner Unternehmen wolle sein Geschäft mit Fertigmahlzeiten mit dem Kauf des australischen Unternehmens Youfoodz ausbauen. Der Preis liege bei rund 125 Mio. AUD (australische Dollar, rund 79 Mio. Euro), habe HelloFresh am Dienstag mitgeteilt. Verzehrfertige Mahlzeiten hätten in Australien ein rasantes Wachstum erlebt. Für jede Aktie sollten 0,93 AUD in bar bezahlt werden. Im Vergleich zum letzten Schlusskurs sei das ein Plus von 82%. Das Management von Youfoodz unterstütze die Übernahme.Dominik Richter, CEO von HelloFresh erkäre: "Nach der erfolgreichen Akquisition von Factor in den USA sehen wir die beabsichtigte Übernahme von Youfoodz und den Ausbau unseres Ready-to-eat-Angebots als wichtigen Baustein unserer Wachstumsstrategie." Damit setze HelloFresh seinen Expansionskurs fort. Erst vor Kurzem habe das Unternehmen mitgeteilt, seine Präsenz in Skandinavien auszuweiten und nach Norwegen zu expandieren.Die HelloFresh-Aktie reagiere am Dienstagmorgen freundlich und notiere nur knapp unterhalb ihres vor Kurzem markierten Allzeithochs, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link