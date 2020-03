"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse und hat dazu bereits vor einigen Tagen eine Trading-Position zu 19,96 Euro eröffnet, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.03.2020)



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (26.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Restaurants hätten wegen Corona zwar geschlossen. Die Leute hätten trotzdem Hunger. Ideale Bedingungen für HelloFresh. Der Kochboxen-Versender erlebe derzeit eine Sonderkonjunktur. Die Kundenzahl steige, ganz ohne teure Werbung. Das sollte sich positive auf die Margen auswirken. Immer mehr Analysten würden ihre Kursziele anheben. Die Aktie stehe vor dem Sprung auf ein Jahreshoch."HelloFresh gehört zu den klaren Profiteuren der gegenwärtigen Isolationsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise", so J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel. "Die aktuellen Erwartungen an die Geschäfte im laufenden Jahr sind immer noch zu niedrig." Diebel stufe die Aktie mit "übergewichten" ein.Dieser Meinung sei auch Berenberg. Die Experten hätten ihr Kursziel für HelloFresh gestern von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Corona-Pandemie werde sich klar negativ auf die meisten von ihr beobachteten Unternehmen auswirken, so Analystin Sarah Simon. Der Kochboxen-Versender gehöre hingegen zu den wenigen Profiteuren der Krise.Die Deutsche Bank komme zu einem ähnlichen Fazit. Die Experten würden die Aktie ebenfalls erst bei 30 Euro fair bewertet sehen. Heute würden auch die französischen Kollegen von der BNP nachlegen und die Aktie als "outperformer" einstufen (bisher: neutral)Die Kundenzahlen dürften derzeit deutlich und auch nachhaltig steigen - und das ohne großen Werbeaufwand. Im vergangenen Jahr hätten die Marketingausgaben bei über 405 Millionen Euro gelegen. Sinkende Kosten böten einen kräftigen Gewinnhebel.Frische Zahlen für das erste Quartal gebe es offiziell erst Anfang Mai. Ein Statement des Vorstands könnte es aber vielleicht schon früher geben. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte HelloFresh aktuell ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 22 bis 27 Prozent (Vorjahr: 1,8 Milliarden Euro). Auf Basis des bereinigten EBITDA, wolle das Unternehmen die positive Entwicklung fortsetzen. Hier werde eine Marge von 4,0 bis 5,5 Prozent erwartet.Angesichts des starken Wachstumspotenzials sei die Aktie mit einem 2020er KUV von 1,9 moderat bewertet. Das KGV sinke im kommenden Jahr auf Basis der aktuellen Schätzungen von 110 auf 40. Mit dem Sprung über die 28-Euro-Marke würde auch die charttechnische Ampel auf Grün springen.