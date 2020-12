Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

57,85 EUR -4,38% (17.12.2020, 14:23)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

57,90 EUR -4,77% (17.12.2020, 14:37)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (17.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie habe in diesem Jahr als Corona-Profiteur rund 211% zulegt. So habe der Kochboxen-Lieferant seine Prognosen mehrfach angehoben und jüngst einen positiven Ausblick für die kommenden Jahre gegeben. Die HelloFresh-Aktie, die nach dem jüngsten Kursanstieg aktuell im Bereich der 60-Euro-Marke durchatme, bleibe weiterhin aussichtsreich.So wolle HelloFresh unabhängig von Corona weiter wachsen. Abendessen seien eine sehr attraktive Möglichkeit, weil sie sich seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt haben, habe HelloFresh-Gründer Dominik Richter vergangene Woche bei einer Veranstaltung für Investoren und Analysten gesagt. Das sei auch der Grund, warum sich der Fokus des MDAX-Unternehmens auf das Segment Dinner richte. Denn der Vorstand gehe derzeit davon aus, dass der Großteil des monatlichen Ernährungsbudgets der Haushalte fürs Essen in den Abendstunden draufgehe. Mittagessen, Snacks oder Frühstück würden hingegen kaum eine Rolle spielen.Um sein selbstgestecktes Ziel für das Umsatzwachstum von mehr als 20% pro Jahr zu erreichen, wolle der Berliner Konzern seine bereits in den USA gestarteten Einzelmarken weltweit ausrollen. Neben der Hauptmarke HelloFresh verspreche EveryPlate preiswerte Gerichte, mit GreenChef liefere der Konzern eine Antwort auf spezielle Ernährungstrends wie glutenfreies oder veganes Essen. Vor allem von EveryPlate erwarte der Vorstand einiges. Mittelfristig solle die Marke für Haushalte mit niedrigem Einkommen auf Augenhöhe mit HelloFresh kommen. Der angekündigte Zukauf von Factor75 solle zudem das Portfolio um verzehrfertige Gerichte erweitern."Der Aktionär" habe das Potenzial der HelloFresh-Aktie frühzeitig erkannt. Wer der Empfehlung gefolgt sei, liege bereits rund 100% vorn. Die Chancen stünden gut, dass der Kochboxen-Lieferant auch in der Nach-Corona-Zeit mit starkem Wachstum glänze. Durch Corona könnte sich ein (neues) Verhaltensmuster bzw. ein Trend in Richtung Home-Eating entwickeln bzw. bereits entwickelt haben. Zudem gehe HelloFresh den richtigen Weg und stelle sich zusehends breiter auf. Die nach wie vor für einen E-Commerce-Anbieter günstig bewertete (2021er-KUV von 2,3) HelloFresh-Aktie habe weiter Potenzial, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot".