Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

58,50 EUR -0,37% (21.01.2022, 08:35)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

59,12 EUR +4,79% (20.01.2022, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (21.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von HelloFresh habe sich nach dem schwachen Verlauf zuletzt stabilisieren und am Donnerstag ein deutliches Plus verzeichnen können. Mit einem Plus von 4,8 Prozent auf 59,12 Euro sei das Papier hinter Sartorius der zweistärkste Wert des Tages im DAX gewesen.Profitiert habe die Aktie dabei insbesondere von positiven Analysteneinschätzungen. Am Mittwochnachmittag habe DZ BANK-Analyst, Thomas Maul, HelloFresh zum Kauf empfohlen. Die Einschätzung der Anleger sei derzeit zu negativ, habe es geheißen. Risiken wie steigende Kundenakquisitionskosten und höhere Lebensmittelpreise würden überbewertet. Den fairen Wert taxiere er auf 77 Euro.Die britische Investmentbank Barclays habe die Aktie von HelloFresh in ihre Auswahlliste "European Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung sei auf "overweight" belassen, das Kursziel leicht von 113 Euro auf 110 Euro reduziert worden. Das Papier des Kochboxenversenders gehöre mit einem Kurspotenzial von über 100 Prozent zu den aussichtsreichsten Werten im ersten Quartal, hätten die Anlagestrategen der Bank in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Delivery Hero . Dabei belaste das Papier die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie im Zuge der Omikron-Variante.Die Aktie von HelloFresh habe zuletzt eine starke Korrektur vollzogen. Positiv: Das 52-Wochen-Tief bei 53,15 Euro habe erfolgreich verteidigt werden können. Dass sich das charttechnische Bild wieder aufhellt, wäre eine Rückeroberung der 21-Tage-Linie sowie anschließend der 70-Euro-Marke nun wichtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 21.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)