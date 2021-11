Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (11.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Erfolgsstory von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) geht weiter: In den Monaten Juli bis September sprang der Umsatz des Kochboxenversenders um fast die Hälfte auf 1,4 Mrd. Euro nach oben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.HelloFresh habe dabei vor allem von einem deutlichen Anstieg aktiver Kunden profitiert. Wegen höherer Beschaffungs- und Vertriebskosten sowie erneut gestiegener Marketingausgaben sei der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) jedoch von 114,7 Mio. auf 79,8 Mio. Euro gesunken. Neben saisonal erhöhten Ausgaben nehme Konzernchef Dominik Richter viel Geld in die Hand, um neue Produktionsanlagen zu bauen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr habe der Konzern angehoben. Währungsbereinigt solle nun ein Wachstum von 57 bis 62 Prozent statt 45 bis 55 Prozent herausspringen. Am Zielband für die EBITDA-Profitabilität, 8,25 bis 10,25 Prozent des Umsatzes, ändere sich nichts.Die Reaktion auf die Zahlen sei durchwegs positiv ausgefallen - an der Börse sei es zu Kursaufschlägen gekommen und auch Analysten hätten sich überzeugt gezeigt. Marktstratege Jürgen Molnar vom Börsenmakler RoboMarkets zum Beispiel habe neben dem höheren Umsatzziel auch den wachsenden Kundenstamm gelobt: "Hatte man geglaubt, mit dem nahenden Ende der Pandemie würden auch bei HelloFresh die Bäume nicht in den Himmel wachsen, laufen die Geschäfte scheinbar weiterhin so gut, dass das Unternehmen seine Umsatzprognose noch einmal angehoben hat." (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: