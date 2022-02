Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

54,22 EUR -5,21% (08.02.2022, 12:30)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

54,58 EUR -4,81% (08.02.2022, 12:17)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Der britische Onlinesupermarkt Ocado (ISIN: GB00B3MBS747, WKN: A1C2GZ) werde an der Börse am Dienstag nach Zahlen abgestraft - die Aktie verliere zwischenzeitlich zehn Prozent und reiße das deutsche Pendant HelloFresh mit nach unten. Beim DAX-Titel werde es aus charttechnischer Sicht immer heikler: Es drohe der Dip auf ein 12-Monats-Tief.Am Vormittag verliere die HelloFresh-Aktie fünf Prozent auf 54,56 Euro. Damit rücke der Absturz aus der Unterstützungszone zwischen 53,34 und 56,40 Euro näher. Die Folge wäre ein bedeutendes Verkaufssignal.Die Quartalszahlen von Ocado hätten die Experten von JPMorgan und Goldman Sachs zwar im erwarteten Rahmen gesehen. Dem Goldman-Experten Rob Joyce zufolge liege aber der für 2022 avisierte operative Verlust im Bereich International Solutions aber klar über den Marktbefürchtungen.HelloFresh und auch Ocado hätten während der Coronakrise stark profitiert. Nun sei dem Markt völlig unklar, welche Rolle die Internetsupermärkte in der Post-Pandemie spielen würden. Neue Verlaufstiefs bei HelloFresh seien wahrscheinlich.Anleger bleiben an der Seitenlinie, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)