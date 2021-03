Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

56,15 EUR -5,55% (08.03.2021, 15:40)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

55,40 EUR -5,62% (08.03.2021, 15:27)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (08.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Bei HelloFresh laufe es gerade nicht so rund. Da Berliner Unternehmen sei mit Siemens Energy um den Einzug in den DAX in einem Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen und habe eine Abfuhr erhalten. Neben dem Abverkauf bei den Corona-Profiteuren habe dies weiteres Öl ins Feuer geschüttet.Nachdem die HelloFresh-Aktie am 15. Februar am bei 77,90 Euro ein Rekordhoch markiert habe, sei es sehr schnell nach unten gegangen. Bereits zwei Tage darauf habe sie eine Keilformation nach unten aufgelöst und sei innerhalb einer Woche sogar unter die 50-Tage-Linie bei 67 Euro gefallen. Nach mehreren Versuchen diese Linie zurückzuerobern, sei die HelloFresh-Aktie schließlich Anfang März daran abgeprallt, woraufhin sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigt habe. Heute habe der Titel sogar mit einer großen Kurslücke nach unten eröffnet und notiere damit nun unter der 100-Tage-Linie bei 58,65 Euro und unter der Unterstützung am Oktober-Zwischenhoch bei 56,40 Euro. Schließe die Aktie heute auf diesem Niveau, sei aus charttechnischer Sicht ein anhaltender Kursverfall bis an die 200-Tage-Linie bei 51,18 Euro wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: