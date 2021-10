XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (19.10.2021/ac/a/d)







Die Aktie von HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) wird am Dienstag nur 0,32% im Plus gehandelt, da die meisten Intraday-Gewinne nach einem Fehlausbruch am lokalen Hoch (83,54 Euro) wieder abgegeben wurden - wenige Minuten nach der Eröffnung notierte der Kurs fast 2% im Plus, so die Experten von XTB.Dies sei der erste Versuch gewesen, den mittelfristigen Abwärtstrend umzukehren. Ausgehend von dem am 25. August ausgebildeten Allzeithoch (97,38 Euro) sei die Aktie um mehr als 20% gefallen und habe in der Vorwoche kurzzeitig das 78,6% Fibonacci-Retracement des übergeordneten Aufwärtsimpulses unterschritten. Damit sich das charttechnische Bild aufhelle, wäre zuerst ein nachhaltiger Durchbruch der Marke von 82,74 Euro erforderlich. Das Tief der Vorwoche (73,56 Euro) und das Tief vom August (71,00 Euro) würden bei wiederkehrendem Verkaufsdruck als wichtige Unterstützungen dienen. (News vom 19.10.2021)