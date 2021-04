Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

71,58 EUR +0,11% (22.04.2021, 11:04)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

71,38 EUR +0,20% (22.04.2021, 10:49)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (22.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HelloFresh: Erfolgsstory geht weiter - AktienanalyseDas neue Jahr geht bei HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) so weiter, wie das alte aufgehört hat: mit einer Prognoseanhebung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Kochboxenversender schaue nach einem überraschend guten Jahresstart noch optimistischer auf 2021. Das Umsatzwachstum werde bei 35 bis 45 Prozent liegen. Zuvor sei HelloFresh von 20 bis 25 Prozent Plus ausgegangen. Die währungsbereinigte Marge auf Basis des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sehe das Unternehmen nun bei zehn bis zwölf Prozent statt neun bis zwölf Prozent.J.P. Morgan-Analyst Marcus Diebel habe betont, dass der Jahresumsatz basierend auf der neuen Prognose im Mittel bei mehr als fünf Mrd. Euro liegen würde. Das EBITDA könnte bei rund 578 Mio. Euro liegen. In beiden Fällen würden die durchschnittlichen Erwartungen am Markt übertroffen. Bereits das erste Quartal sei besser als von Experten erwartet gelaufen: Ersten Berechnungen zufolge habe HelloFresh den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal mit bis zu fast 1,45 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Noch stärker falle die Entwicklung beim bereinigten EBITDA aus, das sich nach 63,1 Mio. Euro im Vorjahr nun zwischen 155 Mio. und 165 Mio. Euro bewegen solle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: