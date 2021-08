Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

94,14 EUR +0,21% (20.08.2021, 13:26)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

94,08 EUR -0,49% (20.08.2021, 13:15)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (20.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie sei derzeit einfach nicht zu bremsen. Die erst vor Kurzem von zahlreichen Analysten nach oben angepassten Kursziele würden bereits schon wieder in Reichweite rücken und könnten bald erreicht werden.Am Mittwoch sei der HelloFresh-Aktie der charttechnische Ausbruch gelungen. Während eines starken Kurssprungs nach oben habe der Wert die Hürde in Form des bisherigen Rekordhochs von 89,10 Euro geknackt. Neben diesem Kaufsignal würden auch der MACD-Indikator, der zuletzt die Nulllinie gekreuzt habe, sowie das aktuell hohe Momentum auf weiterhin steigende Kurse hindeuten.Dennoch sei aus charttechnischer Sicht Vorsicht geboten. Die Aktie notiere deutlich über dem oberen Bollinger-Band, welches momentan im Bereich von 91 Euro verlaufe. Zudem sei der Stochastik-Indikator überkauft und beim Handelsvolumen lasse sich auf kurze Sicht eine bearishe Divergenz erkennen. Auch wenn die HelloFreseh-Aktie kurzfristig überhitzt sei, langfristig würden die Aussichten hervorragend bleiben. "Der Aktionär" habe mittlerweile einen Teil der Gewinne mitgenommen, die Restposition sollte man jedoch weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link