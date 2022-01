Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

62,96 EUR -9,67% (04.01.2022, 17:02)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

63,08 EUR -8,71% (04.01.2022, 16:47)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (04.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kochbox-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aktien aus den Corona-Gewinnerbranchen hätten am Dienstag angesichts nachlassender Pandemie-Sorgen Federn gelassen. Die Papiere von HelloFresh würden zur Stunde um mehr als acht Prozent fallen und auf dem niedrigsten Stand seit Mai notieren. Charttechnisch würden sogar weitere Verluste drohen, wenn diese Marken unterschritten würden.Sich verdichtende Hinweise, dass die Omikron-Variante des Coronavirus eher milde Verläufe nach sich ziehe, hätten die Anleger noch gelassener gestimmt als zuletzt. Die Papiere des Krisen-Profiteures HelloFresh seien in der Spitze um knapp neun Prozent gefallen.Durch den Abgabedruck sei das bisherige Zwischentief bei 68,32 Euro klar unterschritten worden. Damit steuere die Aktie auf den Supportbereich bei 60,40 Euro zu. Sollte diese Unterstützung brechen, wäre die nächste Haltestation erst bei rund 53 Euro auszumachen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau würde das einen weiteren Abstieg von fast 20 Prozent bedeuten. DAX auf ein neues Allzeithoch zusteuere, stehe die HelloFresh-Aktie seit Wochen unter Abgabedruck. Ausgehend vom Hoch bei 97,50 Euro hätten die Papiere des Kochboxen-Lieferanten mittlerweile schon gut ein Drittel an Wert verloren.Anleger greifen nicht in das fallende Messer und warten eine Bodenbildung ab, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär" zur HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 04.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von HelloFresh befinden sich im AKTIONÄR-Depot.