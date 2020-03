Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Starke Zahlen für 2019, ein optimistischer Ausblick und die überraschende Aufnahme in den MDAX hätten der HelloFresh-Aktie Anfang März bei 27,85 Euro ein neues Allzeithoch beschert. Die Coronapanik an den Märkten habe den Aktienkurs im Anschluss um mehr als 30 Prozent einbrechen lassen. Doch nun würden die Anleger den Wert als potenziellen Profiteur der Coronakrise für sich entdecken. Nicht ohne Grund!Lieferdienste seien aufgrund der Coronavirus-Krise stark gefragt: "Wir haben die Situation natürlich sehr genau im Blick und bereiten uns auf diverse Situationen vor um entsprechend schnell handeln zu können. Wir arbeiten eng mit unserem Netzwerk an Lieferanten zusammen und arbeiten hart daran, dass wir unsere Kunden pünktlich beliefern können", erkläre Saskia Leisewitz, Corporate Communications Manager bei HelloFresh auf Nachfrage gegenüber dem AKTIONÄR."Unsere sehr kurze und effiziente Supply Chain ermöglicht es uns, sehr schnell auf Nachfrageschwankungen zu reagieren." Daher sei der Bestellschluss von bisher 24 Uhr auf 12:30 Uhr vorgezogen worden. "Dadurch haben wir die Möglichkeit, nicht erst morgen, sondern heute schon mit der Planung zu beginnen. Das gibt uns genug Zeit, um entsprechende Vorbereitungen wie z.B. Zutaten sortieren zu treffen", so Leisewitz. Detaillierte Zahlen zu Bestellungen und Neukundenentwicklung habe sie sich allerdings nicht entlocken lassen.Kurzum: Die Lieferdienste für Nahrungsmittel dürften bei den Investoren nun vermehrt in den Fokus rücken. HelloFresh hat das Zeug, zum Profiteuer der Coronakrise zu werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär". In den USA habe sich die Aktie von HelloFresh-Wettbewerber Blue Apron in wenigen Tagen vervielfacht. Wer wisse, was in diesem volatilen Markt alles möglich sei. DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot auf steigende Kurse bei HelloFresh. (Analyse vom 18.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link