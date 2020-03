Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

26,60 EUR +2,50% (26.03.2020, 09:28)



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

26,00 EUR -3,53% (26.03.2020, 09:42)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (27.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Jahrelang hätten die Verbraucher in Deutschland den Angeboten von Online-Lebensmittelhändlern die kalte Schulter gezeigt und Fleisch und Gemüse lieber im Supermarkt oder beim Discounter um die Ecke gekauft. Seit wenigen Wochen sei jedoch alles anders: Die Angst vor dem Coronavirus beschere den Anbietern eine Bestellflut.HelloFresh sei als Marktführer klarer Profiteur des durch die Krise ausgelösten Booms bei Online-Lebensmitteln. Angesichts des starken Wachstumspotenzials sei die Aktie mit einem 2020er-KUV von 1,9 moderat bewertet. Das KGV sinke im kommenden Jahr von 110 auf 40. Ergo: Die HelloFresh-Aktie dürfte den Anlegern noch länger schmecken, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: