Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

78,00 EUR +1,17% (10.08.2021, 08:48)



XETRA-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

76,80 EUR +0,92% (09.08.2021, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (10.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Deutlich höhere Ertragssteuern hätten den Gewinn des Berliner Unternehmens geschmälert. Der Überschuss sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Mio. Euro gefallen, wie HelloFresh am Dienstag mitgeteilt habe. Der DAX-Kandidat habe bereits in der vergangenen Woche seine Umsatzprognose angehoben. Wegen höherer Investitionen in das weitere Wachstum sei aber die Prognose für die Profitabilität gesenkt worden. "Das zweite Quartal 2021 war ein großer Erfolg für HelloFresh. Wir haben in beiden Segmenten ein starkes Wachstum erzielt, obwohl die Zahlen des Vergleichquartals sehr gut waren, weil das zweite Quartal des Jahres 2020 wohl das Quartal war, das am stärksten von Lockdowns betroffen war", sage Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh.Die HelloFresh-Aktie präsentiere sich am frühen Morgen fast unverändert. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch. Restposition weiter laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze HelloFresh-Aktie: