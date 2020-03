Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

18,66 EUR -0,96% (16.03.2020, 16:24)



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

18,20 EUR -1,41% (16.03.2020, 16:10)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (16.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Starke Zahlen, ein optimistischer Ausblick und die überraschende Aufnahme in den MDAX hätten der HelloFresh-Aktie Anfang März bei 27,85 Euro ein neues Allzeithoch beschert. Die allgemeine Corona-Panik an den Märkten habe den Aktienkurs seitdem jedoch um mehr als 40 Prozent einbrechen lassen.Alleine am heutigen Montag gehe es um über zehn Prozent nach unten. Dabei könnte der Kochboxen-Versender sogar profitieren, wenn im Kampf gegen Corona nun vielerorts Restaurants geschlossen würden und die Menschen aus Angst vor Ansteckung und leeren Regalen die Supermärkte meiden würden.Das Top-Management des Unternehmens sei da optimistischer: Erst am Donnerstag habe Finanzvorstand Christian Gärtner den Rücksetzer vom Allzeithoch ausgenutzt und zum Kurs von 19,18 Euro 1.000 eigene Aktien gekauft.Bei einer Stabilisierung können Anleger aber wieder einen Fuß in die Tür stellen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link