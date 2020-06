Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

35,94 EUR +0,50% (05.06.2020, 18:02)



Xetra-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

36,00 EUR +0,56% (05.06.2020, 17:35)



ISIN HelloFresh-Aktie:

DE000A161408



WKN HelloFresh-Aktie:

A16140



Ticker-Symbol HelloFresh-Aktie:

HFG



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (05.06.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh gehöre eindeutig zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten sowie die aufgrund der Verhaltensregeln getrübte "Einkaufs-Freude" hätten die Anzahl der Supermarkt-Besucher dezimiert. Auch der neue Trend zum Selbstkochen unterstütze das Geschäftsmodell des Kochboxen-Lieferanten. Analysten sähen die Aktie, die fantastisch gelaufen sei, weiterhin positiv.So habe die US-Bank J.P. Morgan die Einstufung für HelloFresh auf "overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten bleibe eines seiner "Top Picks" im Segment "Medien & Internet" und er empfehle den Kauf in jedweder Rückschlagsituation, habe Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Die Preisfestlegung des Unternehmens, so habe er zudem festgestellt, ähnele der von Supermärkten. Damit sei der Absatz weniger stark schwankend.Ebenfalls wenig Schwankungsbreite bei der Interpretation hätten die Zahlen des Unternehmens fürs erste Quartal 2020. Im Gegenteil: Der Blick in die Bücher zeige das Ausmaß der HelloFresh-Wachstumsstory: Umsätze, Neukundenzuwachs und auch Profitabilität hätten überzeugt. Die Aktie habe das Mitte Mai auf ein Allzeit-Hoch bei 41,20 Euro katapultiert. In den vergangenen Wochen sei die Aktie zurückgekommen und notiere aktuell im Bereich von rund 36 Euro.Anleger lassen die Gewinne laufen, sollten aber einen Stopp zur Absicherung platzieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der HelloFresh-Aktie. (Analyse vom 05.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)