37,82 EUR +1,39% (10.06.2020, 16:00)



37,98 EUR +2,54% (10.06.2020, 16:04)



DE000A161408



A16140



HFG



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die jüngste Erholungsrally im Zuge der Lockerungen in der Corona-Krise sei kein gutes Pflaster für die vorherigen Highflyer wie HelloFresh & Co gewesen. Bei gedämpfter Euphorie am Gesamtmarkt seien sie nun allerdings nach teils zweistelligen Korrekturen am Dienstag in der Gunst der Anleger wieder oben gestanden. Die HelloFresh-Aktie könne auch am heutigen Mittwoch die Aufwärtsbewegung vom Dienstag fortsetzen.Seit dem Rekordhoch bei 42,22 Euro Mitte Mai sei das Papier des Lockdown-Profiteurs bis tags zuvor um 20% an ihre 50-Tage-Linie zurückgefallen. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler sei zum Wochenauftakt noch wirkungslos geblieben.Die nächste Hürde nach oben sei das im Mai markierte Allzeithoch. "Der Aktionär" empfehle, die Gewinne laufen zu lassen, sich jedoch mit einem Stopp bei 32,50 Euro nach unten abzusichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link