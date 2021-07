Tradegate-Aktienkurs HelloFresh-Aktie:

Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (14.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Wie das Berliner Unternehmen am Dienstag mitgeteilt habe, wolle man das Geschäft mit Fertigmahlzeiten mit dem Kauf des australischen Unternehmens Youfoodz ausbauen. Analysten würden den Deal positiv bewerten. Vergangenen November habe HelloFresh bereits den US-Anbieter von Fertiggerichten Factor75 übernommen. Die USA seien für HelloFresh der mit Abstand wichtigste Markt, alle anderen Länder weise das Unternehmen kumuliert im Segment "International" aus. Auch wenn die HelloFresh-Aktie am heutigen Mittwoch nachgebe, notiere sie noch immer nur knapp unterhalb ihres vor Kurzem markierten Allzeithochs, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze HelloFresh-Aktie: