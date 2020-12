Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (18.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.HelloFresh-Aktie sei nach dem gestrigen Rücksetzer auf ein Tief seit einer Woche wieder auf dem Vormarsch. Angeschoben werde das Papier des Kochboxen-Lieferanten von einer Analystenstudie. Aktuell sei HelloFresh mit einem Anstieg von knapp drei Prozent der zweitgrößte Gewinner im allgemein MDAX.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für den Kochboxen-Lieferanten von 62 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Niveau, noch rund 16 Prozent Luft nach oben.Der Kapitalmarkttag des Online-Lieferdienstes sei positiv gewesen, habe Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Das Papier sei trotz des jüngsten Höhenflugs mit Blick auf die erwarteten Gewinne nicht teuer und habe daher noch Luft nach oben. Die Analystin rechne in den kommenden Jahren mit einem anhaltendem Wachstum. So solle der Umsatz bis 2023 auf 5,6 Milliarden Euro steigen und der Gewinn auf 417 Millionen Euro.Auch aus Sicht des "Aktionär" hat HelloFresh weiteres Potenzial. Die Aktie des Kochboxen-Lieferanten sei zu 30,30 Euro am 31. März 2020 in das Musterdepot des "Aktionär" aufgenommen worden. Wer die Aktie zeitgleich gekauft habe, liege bereits mit rund 100 Prozent vor.Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFX