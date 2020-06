Börsenplätze HelloFresh-Aktie:



Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (30.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Das Papier des Berliner Unternehmens kenne kein Halten mehr. Seit dem Corona-Crash-Tief Mitte März habe die HelloFresh-Aktie mittlerweile um rund 170% zugelegt. Die regionalen Corona-Lockdowns in den USA würden für Fantasie im wichtigen US-Geschäft sorgen.Mit Blick auf die Analystenziele werde die Luft nach der jüngsten Kursrally zwar langsam dünn. Anleger schienen aber auf ein starkes zweites Quartal zu spekulieren. In Finanzkreisen würden Wachstumsraten von 75% die Runde machen.Die HelloFresh-Aktie renne von einem Rekordhoch zum nächsten. "Der Aktionär" setze nach ersten Teilverkäufen mit den restlichen Stücken auf eine Trendfortsetzung in Richtung 50 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link