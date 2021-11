Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (02.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kochboxenversenders HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) unter die Lupe.Die HelloFresh-Aktie könne den Schwung vom Montag nutzen und auch am Dienstag kräftig Gas geben. HelloFresh sei der mit Abstand größte Gewinner des Tages im DAX. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne HelloFresh gut sechs Prozent auf 80,32 Euro, nachdem der Titel bereits am Vorabend einen Kurssprung habe vollziehen können. HelloFresh profitiere von einer erneuten Prognoseanhebung.Nach einem weiteren starken Quartal wolle der Kochboxenlieferant in diesem Jahr noch mehr erreichen. Währungsbereinigt dürfte der Gesamtumsatz um 57 bis 62 Prozent steigen, habe HelloFresh überraschend am Montagabend mitgeteilt. Bislang habe der Vorstand ein Plus um 45 bis 55 Prozent prognostiziert. Dabei profitiere der Konzern von seiner neuesten Übernahme des australischen Anbieters von verzehrfertigen Mahlzeiten Youfoodz, der für einen Wachstumsbeitrag von 0,4 Prozent verantwortlich sei, habe es geheißen.Bei der bereinigten Marge zum Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ändere sich dagegen nichts. Hier rechne Konzernchef Dominik Richter weiter mit 8,25 bis 10,25 Prozent. Das wäre zwar deutlich mehr als das Unternehmen in Q3 für sich habe verbuchen können, allerdings in etwa so viel wie in den ersten sechs Monaten des Jahres.Langfristig orientierte Anleger bleiben bei der HelloFresh-Aktie dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)