Kurzprofil HelloFresh SE:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es wurde im Jahr 2011 gegründet. HelloFresh bietet so genannte "Kochboxen" für Verbraucher an: Pakete mit vorbereiteten Zutaten und einem Rezept, die im Abonnement erhältlich sind. Hauptaktionär der börsennotierten Aktiengesellschaft ist das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet. (07.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HelloFresh-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach ersten Indikationen von HelloFresh für das kommende Jahr sei der Aktienkurs im nachbörslichen Handel auf Tradegate deutlich unter Druck geraten. Zuletzt seien die Papiere um 5,6 Prozent auf 80,90 Euro abgerutscht im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs von 85,72 Euro.Das für 2022 in Aussicht gestellte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) liege nach Angaben des Unternehmens mit den in Aussicht gestellten 500 bis 580 Millionen Euro unter dem aktuellen Mittelwert der Analystenschätzungen von 647 Millionen Euro. Der Mittelwert der Spanne würde mit 540 Millionen die Markterwartung um rund ein Sechstel unterbieten.Am Mittwoch finde der Kapitalmarkttag von HelloFresh statt. Dann werde es sicherlich weitere Details zur Strategie und zu den Zahlen geben.HelloFresh habe durchaus das Zeug dazu, sich von dem Kuchen ein großes Stück abzuschneiden. Das Unternehmen sei im wichtigen US-Markt gut vertreten und habe auch in Deutschland kräftig aufgeholt.Langfristig orientierte Anleger können die Kursschwäche nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link