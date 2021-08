Gleichzeitig wachse auch die Nutzerzahl rasant: Alleine für das laufende Jahr würden Marktbeobachter 60.000 europäische Patienten prognostizieren, die zum ersten Mal medizinischen Cannabis bezogen hätten. Die Gesamtzahl der aktiven Patienten steige damit auf 185.000.



Die Londoner Börse stehe seit einigen Monaten bei Cannabis-Unternehmen hoch im Kurs: Seit Februar hätten dort unter anderem die Kanabo Group, MGC Pharmaceuticals und Cellular Goods den Sprung aufs Parkett gewagt.



Noch habe Hellenic Dynamics keine Zahlen veröffentlicht. Sobald sie vorliegen, wird DER AKTIONÄR eine Bewertung abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" (Analyse vom 02.08.2021)



