Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Heineken-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Heineken-Aktie:

88,30 EUR -1,03% (10.02.2021, 08:48)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Heineken-Aktie:

89,04 EUR +0,45% (09.02.2021, 17:35)



ISIN Heineken-Aktie:

NL0000009165



WKN Heineken-Aktie:

A0CA0G



Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HNK1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Heineken-Aktie:

HEIA



Kurzprofil Heineken N.V.:



Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) ist eine niederländische Brauerei, die im Jahr 1864 entstand. Heineken ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt nach Anheuser-Busch InBev und SABMiller. Die Marke Heineken ist in fast jedem Land der Welt erhältlich. (10.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Heineken-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brauereikonzerns Heineken N.V. (ISIN: NL0000009165, WKN: A0CA0G, Ticker-Symbol: HNK1, EN Amsterdam: HEIA) unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern blicke aufgrund der Covid-19 Pandemie auf ein schwieriges Gesamtjahr 2020 zurück.Die globalen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronainfektionen hätten sich deutlich negativ auf den Bierkonsum ausgewirkt. Demnach seien die Nettoumsätze um 11,9% auf knapp unter EUR 20 Milliarden geschrumpft und seien damit schwächer als von Analysten erwartet ausgefallen. Vor allem die anhaltenden Lockdowns in Europa würden hierbei schwer ins Gewicht fallen. Auch der Gewinn in der Höhe von EUR 1,15 Milliarden liege dadurch leicht unter den Erwartungen.Aufgrund der angestrebten Ausschüttungsquote von 30% bis 40% des Jahresüberschusses solle für das Jahr 2020 eine Dividende in der Höhe von EUR 0,7 pro Aktie ausgeschüttet werden. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 entspreche dies einem Rückgang von 58,3%.Man betone im Zuge des herausfordernden Umfelds mittels diversen Einsparungen und Umstrukturierungen auf der Kostenseite gegengehalten zu haben. Der Konzern erwarte insbesondere im zweiten Halbjahr 2021 eine Verbesserung der allgemeinen Situation, wobei sich vor allem eine Entspannung der Lage in Europa deutlich positiv auswirken sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.