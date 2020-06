Der COVID-19-Schock habe gezeigt, dass die europäischen Institutionen immer noch verstärkt werden müssten. Als sich die Seuche ausgebreitet habe, hätten die Länder die Grenzen geschlossen und medizinische Geräte ohne ausreichende Koordinierung gehortet, was gegen den Geist, wenn nicht gar gegen die Buchstaben der EU-Vorschriften verstoßen habe.



Die größte Überraschung sei Deutschland selbst gewesen, das sein glühendes Engagement für ausgeglichene Haushalte mit einer Kombination aus Ausgaben, Zahlungsaufschüben und Liquidität, die die Hälfte seines BIP ausmache, aufgegeben habe. In einem Moment, in dem die Vereinigten Staaten ihre politischen und militärischen Verpflichtungen gegenüber Europa zurückzunehmen schienen, habe Bundeskanzlerin Angela Merkel erkannt, dass die Strukturen Europas einer weiteren Stärkung bedürften.



Die wirkliche Bedeutung des Heilungsplans bestehe darin, dass er einen Mechanismus e um eine grundlegende Schwäche der Währungsunion anzugehen. Die EU werde über neue Mittel in Höhe von zusätzlichen drei Vierteln ihres derzeitigen Haushalts verfügen, um Mitgliedstaaten zu unterstützen, die von einem externen Schock besonders hart getroffen würden. Und bis zur Hälfte des Geldes könne in Form von Zuschüssen ausgezahlt werden, die nicht zu den Schulden der Empfänger hinzukämen.



Es werde schwierige Diskussionen und harte Kompromisse geben, aber selbst eine verwässerte Version der aktuellen Entwürfe würde einen wichtigen Schritt nach vorne bedeuten. Das seltsame Zusammentreffen der Ereignisse in diesem Jahr habe die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu veranlasst, sich sowohl auf die gegenwärtige Krise als auch auf die künftige Widerstandsfähigkeit zu konzentrieren.



Boston (www.aktiencheck.de) - Investoren sollten den EU-Staats- und Regierungschefs die Daumen drücken, wenn sie versuchen, Reformen durchzuführen, die mehr tun, als nur den unmittelbaren Schmerz zu lindern, so Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute.Mit Geld Probleme zuzudecken funktioniere ziemlich gut, wenn man sich das bisherige Marktgeschehen durch die Corona-Pandemie ansehe. Schwieriger sei es jedoch, das Geld so einzusetzen, dass es nicht nur die unmittelbaren Wunden heile, sondern dem Patienten auch helfeilft, stärker aus der Krise hervorzugehen.Europa, oft das zaudernde Emblem einer zerfallenden Welt, scheine mit seinem 750 Milliarden Euro schweren Heilungsplan, den die Staats- und Regierungschefs in dieser Woche diskutieren würden, genau das zu tun, während sich die Regierungen anderer Länder fast ausschließlich auf die sofortige Schmerzlinderung konzentrieren würden.