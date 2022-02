ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



NASDAQ OTC-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) ist ein zuverlässiger Partner mit hoher Innovationskraft für die globale Druckindustrie.



Seit mehr als 170 Jahren steht das Unternehmen für Qualität und Zukunftsfähigkeit. Damit sei man ein Unternehmen mit einer langen Tradition, bestimmt aber gleichzeitig dank moderner Technologien und innovativer Geschäftsideen die Zukunftstrends in seiner Branche. Seine Mission ist es, die digitale Zukunft seiner Branche zu gestalten. Darüber hinaus will man auf Basis seiner technologischen Kompetenzen auch neue Geschäftsfelder erschließen.



Im Kerngeschäft richtet sich die Heidelberger Druckmaschinen AG entlang ihrer Zielmärkte Verpackungs- und Werbedruck an den jeweiligen Kundenanforderungen aus. Mit seinem integrierten Lösungsangebot und neuen digitalen Geschäftsmodellen nimmt man eine führende technologische Rolle ein. Der Schwerpunkt liegt auf der konsequenten "End-to-end"-Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem auf integrierten und automatisierten Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Services. Zudem vernetzt das Unternehmen mittels einer offenen Branchenplattform alle relevanten Systeme der Druckbranche miteinander.



Mit seiner Technologieführerschaft im Kerngeschäft und dem Schwerpunkt der Digitalisierung bedient das Unternehmen einen globalen Markt, der mit einem jährlichen Druckproduktionsvolumen von knapp 400 Mrd. EUR im Verpackungs-, Werbe- und Etikettendruck eine starke Basis für die Produkte und Lösungen bietet.



Dank ihres umfassenden technologischen Knowhows adressiert die Heidelberger Druckmaschinen AG auch neue Märkte, beispielsweise hat man sich mit seiner Kompetenz in der Leistungselektronik erfolgreich im Markt für E-Mobilität zu einem führenden Anbieter für Ladesysteme etabliert. Zudem ist man mit seiner Drucktechnologie in die Produktion gedruckter organischer Elektronik eingestiegen, einen Zukunftsmarkt mit Potenzial.



Mit einem Marktanteil von über 40 Prozent bei Bogenoffsetmaschinen konnte Heidelberger Druckmaschinen AG auch im laufenden Geschäftsjahr ihre Position als Markt- und Technologieführer in der Druckbranche festigen. Der Konzernumsatz lag im Geschäftsjahr 2020/2021 bei 1,9 Mrd. EUR. Weltweit sorgen insgesamt rund 10.200 Mitarbeiter zusammen mit den Vertriebspartnern der Heidelberger Druckmaschinen an 250 Standorten in 170 Ländern für die Umsetzung der Kundenwünsche und ihre stetige Weiterentwicklung am Markt. (15.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, NASDAQ OTC-Symbol: HBGRF) unter die Lupe.Noch Ende der vergangenen Woche habe es bei Heidelberger Druck danach ausgesehen, dass die Aktie ein neues Mehrjahreshoch erreichen könnte. Innerhalb von zwei Handelstagen habe der SDAX-Titel jedoch im turbulenten Marktumfeld fast 20% an Wert verloren. Da sei klar, dass sich bei vielen Anlegern Fragezeichen auftun würden.An der grundsätzlichen Situation habe sich beim Druckmaschinenhersteller und Elektromobilitäts-Spezialisten nichts geändert. Mit starken Zahlen habe der Konzern zuletzt die Fortschritte untermauert. Eine neue Umsatzprognose, eine hohe Marge und niedrigere Schulden würden Bände sprechen. Vor allem der Bereich Elektromobilität verspreche auch auf lange Sicht viel Fantasie und rechtfertige damit höhere Bewertungsmultiple.Heidelberger Druck sei aber als klassischer Storystock eben auch anfällig für derzeitige Marktkorrekturen. Noch immer stehe der Turnaround angesichts einer niedrigen Eigenkapitalquote und des angeschlagenen Kerngeschäfts auf wackligen Beinen. Da mögliche Gewinne in der Elektromobilität zudem noch weit in der Zukunft lägen, würden diese bei steigenden Zinsen höher diskontiert - hier drohe deshalb eine Korrektur der Bewertung, die man auch bei vielen Wettbewerbern sehe.Das Marktumfeld sei weiterhin schwierig, die Volatilität bleibe hoch. Entsprechend seien auch weiterhin große Ausschläge in beide Richtungen bei Heidelberger Druck zu erwarten. Doch die Story passe, die Zahlen hätten das untermauert. Anleger könnten deshalb auch nach dem heftigen Rücksetzer an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2022)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,64 EUR +2,52% (15.02.2022, 10:25)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,61 EUR +2,76% (15.02.2022, 10:10)