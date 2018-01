ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (12.01.2018/ac/a/nw)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF), senkt aber das Kursziel von 3,80 auf 3,60 Euro.In Reaktion auf die US-Steuerreform habe der deutsche Druckmaschinenbauer eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2017/18 ausgeben müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Demnach müsse HeidelDruck Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern von bis zu 25 Mio. Euro vornehmen. Demzufolge werde für das Nettoergebnis kein moderater Anstieg mehr erwartet, sondern ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr. HeidelDruck erwarte aber durch die US-Steuerreform eine Auflösung des Investitionsstaus sowie mittel- und langfristig eine Entlastung durch niedrigere Steuerzahlungen. Die anderen Unternehmensziele seien bestätigt worden. Diermeier habe seine Prognosen teilweise gesenkt.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 3,80 auf 3,60 Euro reduziert. (Analyse vom 12.01.2018)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,882 EUR -0,62% (12.01.2018, 09:10)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,89 EUR -0,52% (12.01.2018, 09:19)