ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (29.11.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktie: Konzernumbau schreitet konsequent voran - AktienanalyseDie Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist seit vielen Jahren ein wichtiger Anbieter und Partner für die globale Druckindustrie, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Vor wenigen Wochen habe das Unternehmen die Zahlen nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2017/2018 gebracht. So habe Heideldruck die Profitabilität nach eigenen Angaben deutlich verbessern können, so dass erstmals seit dem Geschäftsjahr 2007/08 wieder ein Nachsteuergewinn von 300.000 Euro zum Halbjahr erzielt worden sei. "Der Umbau unseres Konzerns zu einem modernen digitalen Technologiekonzern schreitet konsequent voran", sei Vorstandschef Rainer Hundsdörfer per Pressemitteilung zitiert worden."Heidelberg wird neue Maßstäbe in Sachen Zukunftstechnologien, Digitalisierung und Effizienz setzen. Der hierfür notwendige kulturelle Wandel hat gerade erst begonnen", so Hundsdörfer weiter.Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen bewege sich seit März in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 2,86 Euro verlaufe. Die 200-Tage-Linie bewege sich etwas darunter bei 2,81 Euro. Das aktuelle Monatstief wurde bei 2,76 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.11.2017)XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,956 EUR -0,03% (29.11.2017, 09:54)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,958 EUR +0,27% (29.11.2017, 10:11)