Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (25.01.2017/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Um bemerkenswerte 30 Prozent kletterte die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) auf Sicht der letzten 52 Wochen. Und: Die Klettertour könnte weitergehen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt stehe vor der Tür. Am 9. Februar sei dann die Heidelberger Druckmaschinen AG an der Reihe. Das werde durchaus interessant. Denn die letzten Zahlen von Heideldruck hätten zu überzeugen gewusst. "Die deutliche Ergebnisverbesserung im zweiten Quartal zeigt, dass unsere Neuausrichtung Früchte trägt. Angesichts einer soliden Auftragslage sehen wir für die zweite Jahreshälfte erneut eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem ersten Halbjahr", sei Finanzvorstand Dirk Kaliebe im November per Pressemitteilung zitiert worden.Aktuell werde die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 8,2 bewertet. Das scheine preisgünstig. Zumal die Aktie von Konkurrent Koenig & Bauer mit einem KGV18e von 12,9 deutlich teurer scheine.Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen bewege sich in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 2,33 Euro verlaufe. Eine horizontale Unterstützung bei 2,43 Euro sowie die 200-Tage-Linie bei 2,35 Euro könnten den Kurs schon vorher nach unten absichern, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 25.01.2017)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,536 EUR +1,89% (25.01.2017, 11:14)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,524 EUR +0,24% (25.01.2017, 11:26)