Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (29.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druckmaschinen-Aktienanalyse von Analysten Alexander O'Donoghue und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:Alexander O'Donoghue und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Branchenstudie die Coverage für die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) mit einer Kaufempfehlung auf.Der deutsche Druckmaschinenbauer dürfte sich nach vielen schwierigen Jahren erholen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Gründe dafür seien die steigende Nachfrage in der globalen Verpackungsindustrie, die brummende Wirtschaft und eine bessere Unternehmensstrategie. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie sei auf dem aktuellen Bewertungsniveau ein exzellentes Investment.Alexander O'Donoghue und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Branchenstudie die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit dem "buy"-Votum und einem Kursziel von 4 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 29.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,956 EUR +3,00% (29.03.2018, 11:21)Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,964 EUR +2,60% (29.03.2018, 11:37)