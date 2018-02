Tradegate-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

2,92 EUR +0,97% (21.02.2018, 15:35)



ISIN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

DE0007314007



WKN Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

731400



Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HDD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:

HBGRF



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (21.02.2018/ac/a/nw)







Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association verringert Netto-Leerverkaufsposition in Heidelberger Druckmaschinen-Aktien spürbar:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association befinden sich nach wie vor auf dem Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF).Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 20.02.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Heidelberger Druckmaschinen-Aktien von 0,77% auf 0,66% reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG:4,73% Immersion Capital LLP (09.02.2016)0,67% WorldQuant, LLC (16.02.2018)0,66% BlackRock Institutional Trust Company, National Association (20.02.2018)0,60% Highbridge Capital Management, LLC (19.02.2013)0,60% Capital Fund Management SA (15.12.2017)0,57% D.E. Shaw & Co. (London), LLP (10.02.2016)0,53% CQS (UK) LLP (25.09.2017)0,51% Marshall Wace LLP (12.02.2018)Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,92 EUR 0,00% (21.02.2018, 15:57)