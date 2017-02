Kursziel

Heidelberger Druckmaschinen-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 3,55 buy Warburg Research Eggert Kuls 24.01.2017 3,30 buy Oddo Seydler Stefan Augustin 30.01.2017 3,20 buy Baader Bank Peter Rothenaicher 30.01.2017 3,10 buy Hauck & Aufhäuser Henning Breiter 09.11.2016 3,10 kaufen Independent Research Zafer Rüzgar 09.06.2016 3,10 kaufen Bankhaus Lampe Gordon Schönell 29.11.2016 3,00 buy HSBC Richard Schramm 10.11.2016 2,90 buy S&P Global Firdaus Ibrahim 10.11.2016 2,75 buy Commerzbank Malte Schulz 24.01.2017 - kaufen DZ BANK Thorsten Reigber 16.11.2016

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (07.02.2017/ac/a/nw)







Heidelberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq OTC-Symbol: HBGRF) vor der Bekanntgabe der Q3-Quartalszahlen 2016/17 zu? 3,55 oder 2,75 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Heidelberger Druckmaschinen AG wird am 9. Februar die Zahlen zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 vorlegen.Seitens der Charttechnik kommen derzeit kurz- und mittelfristig negative Signale für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Die gleitenden Durchschnittslinien GD38 und GD50 wurden nach unten gekreuzt und deuten damit auf fallende Kurse der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hin. Die gleitenden Durchschnittslinien GD100 und GD200 wurden hingegen nach oben gekreuzt, was längerfristig steigende Kurse der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie erwarten lässt.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser vor den Q3-Quartalszahlen zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Heidelberger Druckmaschinen-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:XETRA-Aktienkurs Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:2,484 EUR +0,61% (07.02.2017, 17:35)