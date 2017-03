Börsenplätze Heidelberger Druckmaschinen-Aktie:



Kurzprofil Heidelberger Druckmaschinen AG:



Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) ist ein börsennotierter Maschinenbauer aus Heidelberg, Deutschland.



Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist Hersteller von Präzisionsmaschinen. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Heidelberger Druckmaschinen AG ist die Herstellung von Bogenoffset-Druckmaschinen. In dieser Nische ist die Heidelberger Druckmaschinen AG Weltmarktführer.



In Wiesloch-Walldorf betreibt die Heidelberger Druckmaschinen AG mit 5.000 Mitarbeitern das größte Druckmaschinen-Werk der Welt. (31.03.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Heidelberger Druck-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN: DE0007314007, WKN: 731400, Ticker-Symbol: HDD, Nasdaq-Symbol: HBGRF) zu kaufen.Der Druckmaschinenhersteller befinde sich derzeit im wichtigsten Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 (per Ende März), um die Jahresziele zu erfüllen. "Unser Quartal entwickelt sich plangemäß stark. Ich erwarte keine großen Überraschungen. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, unsere Erwartungen zu erfüllen", habe CFO Dirk Kaliebe den Experten im Hintergrundgespräch gesagt. Per Ende Dezember habe der Orderbestand bei 739 Mio. Euro und damit um 26% über dem Vorjahreswert gelegen.Um die Jahresziele eines leichten Umsatzwachstums zu realisieren, müsse das Unternehmen in Q4 einen Umsatz von mehr als 800 Mio. Euro erreichen. Die Experten würden mit einem Jahresumsatz von leicht über 2,5 Mrd. Euro rechnen. Das einst erwartete Umsatzplus von bis zu 4% habe der CFO nach Ablauf der ersten neun Monate an das untere Ende der kommunizierten Bandbreite angepasst. Hauptgrund sei gewesen, dass eine bereits geplante Übernahme aufgrund zu hoher Preisvorstellungen abgesagt worden sei. Das EBITDA werde in einer Bandbreite von 170 bis 190 Mio. Euro liegen. Sondereinflüsse dürften den Gewinn um ca. 15 Mio. Euro belasten. Die Abschreibungen würden die Experten auf etwas über 70 Mio. Euro und Aufwendungen für das Finanzergebnis auf unter 55 Mio. Euro bei einer insgesamt geringen Steuerquote taxieren. Kaliebe wolle beim Nettogewinn den Vorjahreswert von 28 Mio. Euro moderat steigern. Ein Überschuss von 30 Mio. Euro plus X erscheine den Experten realistisch. Der Free Cashflow sollte leicht positiv ausfallen.Insgesamt sei das Zahlenwerk weitgehend in Ordnung, wenngleich die Erwartungen vor zwölf Monaten noch einen Tick höher gewesen seien. Zu berücksichtigen sei, dass im Ergebnis Kosten für die Branchenmesse drupa in Höhe von 10 Mio. Euro enthalten seien. Das Fazit für 2016/2017 sei aus Sicht der Experten: Heidelberger Druck sei auf dem richtigen Weg und auf Kurs. Die Richtung stimme. Das Unternehmen dürfte nunmehr nachhaltig profitabel sein.Für das Geschäftsjahr 2017/2018 habe Kaliebe den Experten noch keine konkrete Prognose nennen wollen. "Der Aufbau einer nachhaltigen Ergebnisqualität ist unsere oberste Priorität." Das Umsatzniveau dürfte sich aus eigener Kraft stabilisieren. Akquisitionen sollten zum Wachstum beitragen. Ein paar Gesellschaften habe der Vorstand in der engeren Wahl. Zukäufe seien im Bereich Services, dazu würden auch die Verbrauchsmaterialien zählen, sowie im Bereich der Digitalisierung interessant. Übernahmen wolle Kaliebe aus Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Weiteres Wachstumspotenzial habe das Unternehmen im Bereich Digitaldruck und Verbrauchsmaterialien. Der adressierbare Markt für Verbrauchsmaterialien sei rund 8 Mrd. Euro groß. Auf Heidelberger Druck entfalle derzeit ein Anteil von mehr als 5%. Dieser könnte sich perspektivisch signifikant steigern.Trotz Vorleistungen und Kosten für den Ausbau des Digitalgeschäfts würden die Experten 2017/2018 mit einem Anstieg des EBITDA auf 180 bis 200 Mio. Euro rechnen. Der Nettogewinn sollte sich in Richtung 40 Mio. Euro bewegen. Den Free Cashflow würden sie bereinigt um eventuelle Zukäufe und Investitionen in das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wiesloch bei 40 bis 50 Mio. Euro erwarten.Auf der Finanzierungsseite blicke die Börse gespannt auf den Juli. Dann sei eine Wandelanleihe im Volumen von 60 Mio. Euro fällig, die mit 8,5% verzinst werde. Der Wandlungspreis liege bei 2,62 Euro. Aus heutiger Sicht müsste der Wandler in Cash zurückbezahlt werden. Kaliebe habe diesbezüglich keine Sorge. "Auf der Finanzierungsseite sind wir inzwischen gut aufgestellt. Die Mittel für eine eventuelle Rückzahlung sind ausreichend vorhanden, Fälligkeiten und Instrumente breit diversifiziert." Eine Rückzahlung in bar habe für bestehende Aktionäre den Vorteil, dass sie nicht verwässert würden. Ansonsten würden rund 23 Mio. neue Aktien entstehen.Die Aktie habe zu Jahresbeginn bereits bei über 2,60 Euro notiert. Nach Veröffentlichung der Zahlen für die ersten neun Monate sei es indes wieder abwärts gegangen. Vereinzelte Marktteilnehmer seien über den leicht nachjustierten Ausblick etwas enttäuscht gewesen. Inzwischen sei die Aktie wieder bei Kursen unter 2,30 Euro zu haben.Bei diesem Kursniveau empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie erneut zum Kauf. (Analyse vom 31.03.2017)