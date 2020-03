Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotechgesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Heidelberg Pharma könne am heutigen Mittwoch einen gewaltigen Satz nach oben machen. Am Nachmittag betrage das Plus 19,3 Prozent auf 2,72 Euro. Damit notiere die Aktie nun nahe ihrem Mehrmonatshoch von 2,88 Euro. Positiv aufgenommen worden sei die Meldung, dass dem Heidelberg-Pharma-Partner University of Texas, MD Anderson Cancer Center (MD Anderson), vom US-Patentamt ein wichtiges Patent für die Diagnose und Behandlung ausgewählter Patientengruppen mit sogenannter TP53/RNA-Polymerase II-Deletion erteilt worden sei. Die Anmeldung zum Patent mit dem Titel "Methods Of Treating Cancer Harbouring Hemizygous Loss Of TP53" sei von MD Anderson beim US-Patentamt eingereicht worden. Heidelberg Pharma besitze exklusive Lizenzrechte am Patent, habe das Unternehmen mitgeteilt.Der von Heidelberg Pharma entwickelte Wirkstoff Amanitin habe aufgrund seines biologischen Wirkmechanismus (Hemmung der RNA-Polymerase II) das Potenzial, besonders gut auf Tumoren im Zusammenhang mit einer 17p-Deletion zu wirken. Mit "17p" bezeichne man einen Abschnitt des Chromosoms 17, dessen DNA u.a. das Tumorsuppressorgen TP53, als auch das Gen für die Hauptuntereinheit der RNA-Polymerase II enthalte, so Heidelberg Pharma.Das Patent basiere auf den gemeinsam mit MD Anderson im April 2015 in NATURE veröffentlichten Forschungsergebnissen, die mit der proprietären ATAC-Technologie und dem Wirkstoff Amanitin gewonnen worden seien. Heidelberg Pharma habe aufgrund dieser Arbeiten die Option zur Lizenzierung erhalten, die im März 2018 ausgeübt worden sei und eine wichtige Grundlage dafür bilde, die einzigartigen Potenziale dieser Therapie zu evaluieren und klinisch zu erproben, heiße es in einer Mitteilung von Heidelberg Pharma."Der Aktionär" habe die Aktie von Heidelberg Pharma bereits des Öfteren als vielversprechenden kleinen deutschen Biotech-Player vorgestellt. Es sei hier allerdings weiter große Geduld gefragt.Die Heidelberg Pharma-Aktie eignet sich nur für sehr risikobereite Anleger als kleine Depotbeimischung, die auf eine hochinteressante Biotech-Technologie aus Deutschland setzen möchten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link