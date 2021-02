Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom.



Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.heidelberg-pharma.com/. (17.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Die Aktie von Heidelberg Pharma könne am heutigen Mittwoch erneut einen kräftigen Kurssprung verzeichnen. Bis zum Abend gehe es auf der Handelsplattform Tradegate mehr als sechs Prozent nach oben auf 8,82 Euro. Auch die Aktie des Partner Redhill BioPharma (ISIN: US7574681034, WKN: A1KBQX) könne kräftig zulegen. Das Papier gewinne knapp drei Prozent auf 8,85 Euro.Beflügelt haben dürfte die Meldung, dass RedHill Biopharma die Behandlung des ersten Patienten in der US-amerikanischen Phase-2/3-Studie mit oral verabreichtem RHB-107 (Upamostat) gestartet habe. Es handle sich dabei um ein neues Prüfpräparat für Patienten mit symptomatischem Covid-19, die keine Krankenhausversorgung benötigen würden.Dr. Ben-Asher, CEO von RedHill, habe gesagt: "RedHill hat zwei neuartige Phase-3-Moleküle zur oralen Behandlung von Covid-19 in der schnell voranschreitenden klinischen Entwicklung: RHB-107 für die ambulante Anwendung und Opaganib für die stationäre Behandlung von Krankenhauspatienten. Mit diesen beiden vielversprechenden und komplementären Zielvorgaben über das gesamte Spektrum der Schweregrade der Erkrankung steht RedHill an der Spitze der therapeutischen Covid-19-Forschung mit dem Ziel, sowohl bestehende als auch neu auftretende Mutationen anzugehen."Die US-amerikanische Phase-2/3-Studie (NCT04723527) solle die Behandlung von Patienten mit symptomatischem Covid-19 zu Beginn des Krankheitsverlaufs mit einer einfachen, einmal täglichen oralen Behandlung mit RHB-107 in einem ambulanten Umfeld bewerten.Die Aktie von Heidelberg Pharma habe zudem eine Aufstufung durch Pareto beflügelt. Die Analysten würden die Aktie jetzt mit "buy" bewerten. Das Kursziel hätten sie von 4,40 Euro auf 10,30 Euro angehoben.DER AKTIONÄR empfiehlt, die Gewinne bei Heidelberg Pharma (Empfehlungskurs: 5,12 Euro) weiter laufen zu lassen. Auch die Aktie von RedHill BioPharma (Empfehlungskurs: 8,80 Euro) bleibe angesichts der jüngsten Fortschritte interessant. Beide Werte - Heidelberg Pharma und RedHill BioPharma - bleiben aber sehr spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link