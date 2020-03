XETRA-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

8,40 EUR +37,70% (19.03.2020, 11:56)



Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

8,64 EUR +35,00% (19.03.2020, 12:14)



ISIN Heidelberg Pharma-Aktie:

DE000A11QVV0



WKN Heidelberg Pharma-Aktie:

A11QVV



Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WL6



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WLXMF



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Amanitin-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.heidelberg-pharma.com/. (19.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotechgesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Das Papier der deutschen Biotech-Gesellschaft sei in den vergangenen Tagen bereits förmlich nach oben explodiert. Auch am Donnerstag gehe die Rally weiter. Bei Tradegate gewinnt das Papier erneut mehr als 20 Prozent auf 7,78 Euro. Im Tagesverlauf sei die Heidelberg Pharma-Aktie bereits bis auf den Rekordstand von 8,98 Euro geklettert, bevor erste Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten.Dass die Heidelberg Pharma-Aktie so stark nach oben schieße, liege jedoch nicht an den heute veröffentlichten Zahlen, sondern wohl an der Mitteilung des Partners RedHill. Dieser habe angekündigt, dass man Upamostat in einem exploratorischen COVID-19-Programm in Kombination mit anderen Wirkstoffkandidaten testen werde und damit in den Kampf gegen das Coronavirus einsteigen werde."Der Aktionär" habe die Heidelberg Pharma-Aktie bereits des Öfteren als vielversprechenden kleinen deutschen Biotech-Player vorgestellt. "Der Aktionär" habe vor Kurzem noch zu Geduld geraten und jetzt habe sich diese ausgezahlt. Anleger sollten nun eine charttechnische Beruhigung abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie: