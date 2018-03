Tradegate-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:

3,10 EUR -1,27% (01.03.2018, 16:15)



ISIN Heidelberg Pharma-Aktie:

DE000A11QVV0



WKN Heidelberg Pharma-Aktie:

A11QVV



Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WL6



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Heidelberg Pharma-Aktie:

WLXMF



Kurzprofil Heidelberg Pharma AG:



Die Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt/Prime Standard notiert. Gegründet wurde das Unternehmen im September 1997 als WILEX Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team von Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München. Im Jahr 2000 wandelte sich die GmbH in die WILEX AG um und übernahm 2011 die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH in Ladenburg. 2014 wurde ein umfassendes Restrukturierungs- und Kosteneinsparungsprogramm durchgeführt, das zur Einstellung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort München führte. Die Hauptversammlung im Juli 2017 beschloss die Sitzverlegung der WILEX AG von München nach Ladenburg und die Umfirmierung in Heidelberg Pharma AG. Die Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma GmbH firmiert seitdem unter Heidelberg Pharma Research GmbH.



Heidelberg Pharma ist auf Onkologie fokussiert und ist das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates - Antikörper-Wirkstoff-Konjugate) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer ATACs sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der proprietäre Hauptproduktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC, der gegen das Multiple Myelom eingesetzt wird. Darüber hinaus bietet Heidelberg Pharma präklinische Auftragsforschung an.



Die klinischen Produktkandidaten von WILEX, MESUPRON® und REDECTANE® wurden verpartnert. RENCAREX® steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Weitergehende Informationen zu unserem Entwicklungsportfolio finden Sie unter "Forschung & Entwicklung". (01.03.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Heidelberg Pharma-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der deutschen Biotechgesellschaft Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0, WKN: A11QVV, Ticker-Symbol: WL6, NASDAQ OTC-Symbol: WLXMF) unter die Lupe.Das Biotech-Unternehmen habe heute den Abschluss eines Lizenzvertrags zwischen seiner Tochtergesellschaft Heidelberg Pharma Research GmbH und der University of Texas System über Patentrechte in Verbindung mit der Diagnostik und Therapie von Patienten mit so genannter RNA Polymerase II-Deletion gemeldet. Gegenstand der Lizenz sei ein von der Universitätsleitung (Board of Regents) der University of Texas System eingereichter Patentantrag, der wichtige Aspekte einer möglichen personalisierten Behandlung von Patienten auf Grundlage der ATAC-Technologie von Heidelberg Pharma erfasse, so die Heidelberg Pharma AG in einer Mitteilung. Das Universitätssystem handle für das US-Tumorzentrum MD Anderson Cancer Center (MD Anderson).Die Heidelberg Pharma-Aktie habe zuletzt etwas konsolidiert. Zuvor sei der Biotech-Titel nach starken News um rund 50 Prozent gestiegen. Mit der heutigen Meldung lege die Heidelberg Pharma-Aktie am Donnerstag gut zwei Prozent auf 3,25 Euro zu. Das Papier könnte nun wieder Fahrt aufnehmen, zumal im laufenden Jahr durchaus noch die ein oder andere positive News folgen dürfte.Das aktuelle Niveau ist für risikobereite Anleger eine klare Kaufchance, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2018)Börsenplätze Heidelberg Pharma-Aktie:XETRA-Aktienkurs Heidelberg Pharma-Aktie:3,19 EUR +1,59% (01.03.2018, 13:20)