Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

67,06 EUR -0,77% (15.01.2021, 09:54)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

67,32 EUR -0,18% (15.01.2021, 09:44)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Baustoffen und Lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 54.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (15.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement zählt zu den Top-Performern im DAX - AktienanalyseDie Aktie des Baustoffherstellers HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) zählt derzeit zu den Top-Performern im DAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um fast elf Prozent sei es seit dem Jahreswechsel nach oben gegangen - auf den höchsten Stand seit Ende 2019. Gründe für den Blitzstart gebe es mehrere. Einer davon: Ein überraschend starkes Schlussquartal des französischen Konkurrenten Saint-Gobain. Das Management habe als Gründe eine positive Dynamik in den meisten relevanten Märkten genannt, aber auch die Auswirkungen von Kosteneinsparungen und Portfolio-Optimierung. Das lasse auch für HeidelbergCement hoffen. Die Deutschen möchten am 23. Februar Einblick in die Bücher geben.Aber auch der Ausgang der Stichwahl um die Sitze Georgias im US-Senat spiele dem stark in den USA engagierten Heidelbergern in die Karten. Die Demokraten hätten sich beide Posten gesichert. Damit könne der künftige Präsident Joe Biden nun seine politische Agenda, die noch umfangreichere Konjunkturhilfen vorsehen dürfte, mit hohen Investitionen in die Infrastruktur leichter durchsetzen und erst einmal durchregieren.Zusätzlich Fantasie brachte eine Übernahme in den Sektor, so die Experten vom "ZertifikateJournal". So kaufe Lafarge-Holcim die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas in einer Transaktion, die das Unternehmen mit 3,4 Mrd. Dollar bewerte. Und als wäre das noch nicht genug, habe es zuletzt auch noch Spekulationen gegeben, wonach HeidelbergCement eine Abtrennung seines Kalifornien-Geschäfts in Erwägung ziehe. Der DAX-Konzern könnte damit 1,5 Mrd. Dollar (rund 1,23 Mrd. Euro) einnehmen, habe Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. (Ausgabe 01/2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie: