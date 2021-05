Wien (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische Steinbruchbetreiber Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) verkündete, die US-Vermögenswerte von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in Kalifornien und Arizona für USD 2,3 Mrd. zu kaufen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Cabot Oil & Gas (ISIN: US1270971039, WKN: 881646, Ticker-Symbol: XCQ) und Cimarex Energy (ISIN: US1717981013, WKN: 662718, Ticker-Symbol: ENY) hätten sich auf eine Fusion geeinigt. Der kombinierte US-amerikanische Öl- und Gasproduzent werde damit einen Unternehmenswert von rund USD 17 Mrd. haben.



Der Aktienkurs des Raumfahrtreiseunternehmens Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) (+27,7%) sei gestern raketenhaft angestiegen, nachdem das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Unternehmen zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren einen erfolgreichen Testflug ins All absolviert habe. (25.05.2021/ac/a/m)



