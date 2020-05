Nach einem großen Einbruch bei der Eröffnung am Montag habe der DAX innerhalb eines Aufwärtstrendkanals zu notieren begennen. Allerdings habe der Index gestern die untere Grenze des Kanals durchbrochen, was die Erholung in Frage stelle. Ein Blick auf den M30-Chart zeige, dass der DAX bei 10.750 Punkten auf erheblichen Widerstand stoße. Zu beachten sei, dass die 10.700 Punkte heute bisher als Obergrenze fungieren würden. Die Unfähigkeit, den Kurs in Richtung 10.750 Punkte zu bringen, könnte auf eine Schwäche der Bullen und einen sich abzeichnenden Rückgang hindeuten. Die erste wichtige Unterstützung, die es zu beobachten gelte, liege im Bereich um die 10.550 Punkte (später 10.250 Punkte). Andererseits könnte ein Ausbruch oberhalb von 10.750 Punkten einen Test des kurzfristigen Widerstands bei 10.850 Punkten erfordern. Die Händler sollten um 14:30 Uhr auf der Hut sein, da die Veröffentlichung der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auch beim DAX für zusätzliche Volatilität sorgen könnte.



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe heute den detaillierten Quartalsbericht veröffentlicht. Die wichtigsten Ergebnisse würden mit den vorläufigen Zahlen übereinstimmen, die in der vergangenen Woche bekanntgegeben worden seien. Der Gewinn je Aktie sei um 47,2% im Jahresvergleich auf 1,46 EUR und der Umsatz um 10,1% auf 9,84 Milliarden EUR gefallen. Das Unternehmen habe gesagt, dass der April der schwächste Monat des Jahres gewesen sei und es in den kommenden Monaten eine gewisse Verbesserung sehe. Continental rechne beim zweiten Quartal mit dem schlechtesten Quartal des Jahres, da der größte Teil des Umsatzes in Europa und den Vereinigten Staaten erzielt werde. In diesen Regionen bestünden nach wie vor Sperrmaßnahmen.



Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) habe bekanntgegeben, dass sie fast die Hälfte der wegen der Coronavirus-Pandemie geschlossenen Filialen wiedereröffnet habe. Ob auch die übrigen Filialen geöffnet würden, hänge von der Wiedereröffnung der deutschen Wirtschaft ab.



Die Mitglieder der deutschen Regierungskoalition würden weiterhin über eine Beteiligung an der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) streiten. Die Bundesregierung denke darüber nach, sich mit 25% an dem Unternehmen zu beteiligen. Dennoch werde wahrscheinlich früher oder später eine Einigung erzielt werden, und die heutigen Äußerungen von Wirtschaftsminister Peter Altmaier schienen dies zu bestätigen. Altmaier habe gesagt, dass er nicht wolle, dass das deutsche Unternehmen billig an ausländische Investoren verkauft werde und habe dazu aufgerufen, die Lufthansa zu retten.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe im ersten Quartal 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 3,93 Milliarden EUR (-7,3% im Jahresvergleich) erwirtschaftet. Das operative EBITDA sei um 3,3% im Jahresvergleich auf 405 Millionen EUR gestiegen. Der Jahresüberschuss habe mit 60 Millionen EUR auf dem Vorjahresniveau gelegen. Die Aktie werde niedriger gehandelt, da das Management vorgeschlagen habe, die Dividende für 2019 von 2,20 EUR auf 0,60 EUR pro Aktie zu kürzen. (07.05.2020/ac/a/m)





Die Aktien in Europa werden am Donnerstag höher gehandelt. Das Ausmaß der Gewinne sei jedoch recht begrenzt und die DAX-Bullen würden versuchen, den Kurs wieder über 10.700 Punkte zu bringen. Die heutigen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (14:30 Uhr) könnten eine größere Bewegung auslösen. Weitere schwache Daten aus Europa