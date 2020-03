Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (26.03.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Zykliker zum Rabattpreis - AktienanalyseAuch der Baustoffkonzern HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) wagt für das laufende Jahr keine Prognose mehr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Derzeit sei nicht abschätzbar, wie lange die Vorsorgemaßnahmen anhalten würden und welche Auswirkungen auf die Bautätigkeit in den einzelnen Ländern zu erwarten seien, so der neue Vorstandschef Dominik von Achten. "Vor diesem Hintergrund ist ein seriöser Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020 zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich." Vor wenigen Wochen habe der Konzern Umsatz und operatives Ergebnis noch leicht steigern wollen.Entsprechend hart seien Anleger mit dem DAX-Wert ins Gericht gegangen. Auf Monatssicht sei die Aktie um fast 38 Prozent in die Tiefe gerauscht. Ein derart niedriges Niveau habe sie zuletzt im Jahr 2012 gehabt. Für die Analysten von Kepler Cheuvreux absolut unverständlich: Die Aktie sei derzeit unfassbar falsch bewertet, wie eigentlich jeder Wert im Baustoffsektor, habe es in der jüngsten Studie geheißen. Zwar lasse sich die weitere Entwicklung nur schwer vorhersagen, die Liquidität sei für den Baukonzern (anders als offenbar von vielen Marktteilnehmern befürchtet) aber kein Problem. Ähnlich hätten sich viele andere Experten geäußert.Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe habe zudem auf Vertrauen signalisierende umfangreiche Aktienkäufe durch Großaktionär Ludwig Merckle verwiesen. Dieser habe vor Bekanntgabe der endgültigen Jahreszahlen seinen Anteil um 1,9 Mio. Aktien aufgestockt. (Ausgabe 12/2020)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:36,84 EUR +1,82% (26.03.2020, 10:43)