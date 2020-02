Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

56,70 EUR -0,46% (27.02.2020, 11:31)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (27.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Zahlen und Aussagen zu 2020 sorgten an der Börse für wenig Begeisterung - AktienanalyseDer Baustoffhersteller HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hat durchwachsene Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Zwar sei der Umsatz trotz sinkender Zementverkäufe nach vorläufigen Berechnungen um 4,3 Prozent auf knapp 18,9 Mrd. Euro gestiegen. Die eigenen Erwartungen seien damit allerdings leicht verfehlt worden, was der Konzern mit geringeren Umsätzen aus dem Handelsgeschäft, insbesondere des Brennstoffhandels mit Drittkunden, begründet habe.Unternehmenschef Dominik von Achten sei mit dem Erreichten dennoch zufrieden gewesen. Denn der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei dank Preiserhöhungen deutlich um 15 Prozent auf knapp 3,6 Mrd. Euro gestiegen. Zudem habe HeidelbergCement die Nettofinanzverschuldung im Schlussquartal noch einmal reduzieren können. Zum Jahresende sei sie auf 7,1 Mrd. Euro gesunken. Als Ziel habe der Konzern zuletzt 7,4 Mrd. Euro ausgegeben.Auch für das laufende Jahr habe sich das Unternehmen zuversichtlich gezeigt. Der Vorstand erwarte, dass sich die Baustoffnachfrage 2020 in vielen Märkten weiter positiv entwickle. Dies gelte vor allem für die Wachstumsmärkte. Entscheidend für das tatsächliche Ausmaß des Wachstums seien jedoch die lokale wirtschaftliche Entwicklung, der Umfang der öffentlichen Investitionen und die Entwicklung der Kreditkosten für die Immobilienfinanzierung. Den vollständigen Konzernabschluss inklusive Prognose für das Geschäftsjahr 2020 wolle HeidelbergCement am 19. März veröffentlichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:56,76 EUR -1,29% (27.02.2020, 11:16)