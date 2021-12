Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (01.12.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) von 76 auf 65 Euro.Umsatz und Ergebnisgrößen des Konzerns hätten in den ersten neun Monaten 2021 zugelegt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn die rege Bautätigkeit das operative Geschäft der HeidelbergCement AG und das Aktienrückkaufprogramm den Kurs stützen sollten, habe die Notierung des Wertpapiers seit dem 52-Wochen-Hoch um gut 25% nachgegeben.Nach Abwägung von Chance- und Risiko-Aspekten bekräftigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, seine Halteempfehlung für die HeidelbergCement-Aktie und reduziert das Kursziel von 76 auf 65 Euro. (Analyse vom 01.12.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der HeidelbergCement-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.