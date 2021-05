XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

74,54 EUR +1,41% (25.05.2021, 11:53)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (25.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.HeidelbergCement sei mit einer guten Nachricht in die verkürzte Handelswoche gestartet. . Der deutsche Baustoffkonzern verkaufe Teile seines US-Geschäfts. An der Börse komme das gut an. Die HeidelbergCement-Aktie lege zu und könnte nun nach oben ausbrechen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2021)Das vollständige Interview mit Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:74,70 EUR +0,13% (25.05.2021, 12:00)