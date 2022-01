Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

64,38 EUR +0,25% (13.01.2022, 11:31)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (13.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Günstig bewertet - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die HeidelbergCement-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Jedes Jahr würden die Experten der größten Banken weltweit eine Auswahlliste mit Aktien veröffentlichen, denen sie für die kommenden Monate gute Entwicklungschancen zutrauen würden. Auch die DZ BANK habe ihre Favoriten für 2022 vorgestellt. Einer davon: HeidelbergCement. Den Baustoffkonzern sehe die Bank bei 81 Euro fair bewertet - ein Aufschlag von rund 26 Prozent auf den aktuellen Kurs. Potenzial orte Analyst Thorsten Reigber unter anderem wegen der Infrastrukturprogramme in den wichtigen Kernmärkten und der anhaltenden Dynamik im Wohnungsbau. Der Experte gehe zudem davon aus, dass es HeidelbergCement angesichts seiner Marktposition und Preismacht über Preiserhöhungen und zusätzliche Kostensenkungen gelingen sollte, die gestiegenen Energiekosten weitgehend zu kompensieren.Unterstützend wirken dürften laut Reigber außerdem weitere Maßnahmen zur Portfoliooptimierung, eine generelle hohe Kostendisziplin sowie eine geringere Vergleichsbasis ab dem zweiten Halbjahr 2022. Und auch die im Branchenvergleich weiterhin günstige Bewertung überzeuge den Experten. Er sehe den Gewinn je Aktie in diesem Jahr leicht von 7,77 Euro auf 7,90 Euro steigen, im nächsten sollten es dann 8,24 Euro sein. Auf letztgenannter Basis errechne sich somit ein geschätztes KGV von 7,8. Zum Vergleich: Holcim werde derzeit mit dem 9,2fachen der für 2023 erwarteten Gewinne gehandelt. CRH komme sogar auf 14,2. Gleichwohl habe der Reigber aber auch auf ein paar Risiken hinweisen wollen. Diese lägen vor allem in einer aufkommenden Konjunkturschwäche in den USA und in Europa sowie in hohen Energiepreisen. (Ausgabe 1/2022)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:64,26 EUR +0,22% (13.01.2022, 11:16)