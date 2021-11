Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

64,70 EUR -1,04% (18.11.2021, 12:52)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (18.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement: Florierende Baukonjunktur - AktienanalyseDie hohen Energiepreise haben bei HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) im dritten Quartal deutliche Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz dank einer weiterhin guten Nachfrage um vier Prozent auf gut fünf Mrd. Euro habe gesteigert werden können, sei das Ergebnis aus dem laufenden Geschäft um elf Prozent auf 1,18 Mrd. Euro zurückgegangen. "Die Rahmenbedingungen im dritten Quartal waren aufgrund der außergewöhnlich hohen Vergleichsbasis im Vorjahr sowie den signifikanten Energiekostensteigerungen der vergangenen Monate sehr herausfordernd", so CEO Dominik von Achten. Die Aufwendungen für Energie hätten sich im Laufe des Jahres um rund 200 Mio. Euro auf 1,3 Mrd. Euro erhöht. Um gegenzusteuern wolle der Konzern die Preise kräftig erhöhen. Zudem sollten Produktion und Wartung weiter verfeinert werden. In Summe wolle HeidelbergCement die Kosten so bis Ende 2022 um mindestens 500 Mio. Euro drücken.Angesichts der florierenden Baukonjunktur habe der Konzern überdies seine Ergebnisprognose für 2021 bestätigt. Demnach solle der operative Gewinn stark wachsen - Kapitaleffizienz (ROIC) und dynamischer Verschuldungsgrad sollten sogar besser ausfallen als bislang erwartet. Auch für 2022 zeigte sich von Achten mit Blick auf die weltweiten Infrastruktur-Maßnahmen und die hohe die Dynamik im privaten Wohnungsbau zuversichtlich - gute Voraussetzungen für zumindest stabile Aktienkurse, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2021)Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:64,70 EUR -0,92% (18.11.2021, 12:41)