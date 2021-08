Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HeidelbergCement AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

75,68 EUR -0,34% (17.08.2021, 12:10)



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

75,74 EUR -0,03% (17.08.2021, 11:55)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol Deutschland HeidelbergCement-Aktie:

HEI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen und bei Transportbeton und Nummer 2 bei Zement. Im HeidelbergCement Konzern sind rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 50 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig. (17.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF).Der Zementabsatz des HeidelbergCement-Konzerns habe im ersten Halbjahr 2021 um 10% auf 61,8 Mio. t (Vj.: 56,3 Mio. t) zugenommen. Auf vergleichbarer Basis habe das Plus auch bei 10% gelegen. Die Zuschlagstofflieferungen hätten sich um 8% auf 145,0 Mio. t (Vj.: 134,8 Mio. t) erhöht, während der Transportbetonabsatz um 8% auf 23,5 Mio. cbm (Vj.: 21,7 Mio. cbm) gesteigert worden sei. Der Absatz von Asphalt sei um 11% auf 4,8 Mio. t (Vj.: 4,3 Mio. t) gestiegen. In der Folge habe der Konzern beim Umsatz ein Plus von 8% auf EUR 8,938 Mrd. erzielt. Bereinigt um Währungs- sowie Konsolidierungseffekte habe sich der Umsatz sogar um 11% erhöht.Das Ergebnis des laufenden Geschäftes vor Abschreibungen sei um 23% auf EUR 1,720 Mrd. geklettert, auf vergleichbarer Basis habe sich das Wachstum auf 26% belaufen. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebes sei um 53% auf EUR 1,084 Mrd. gestiegen. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein in die schwarzen Zahlen zurückgekehrtes Ergebnis in Höhe von EUR 0,755 Mrd. (Vj.: EUR -3,133 Mrd.) verblieben. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von EUR 3,81 (Vj.: EUR -15,79).Die Unternehmensführung habe beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit bis zum 30. September 2023 aufzulegen. "Der Aktienrückkauf wird in mehreren Tranchen durchgeführt werden. Die erste Tranche mit einem Volumen von EUR 300 bis 350 Mio. soll im August 2021 starten und spätestens im Januar 2022 abgeschlossen werden. Die zurückgekauften Aktien sollen zunächst als eigene Aktien der Gesellschaft gehalten werden."Der Analyst habe seine Schätzungen erhöht. Auch erhöht habe er das Kursziel für die HeidelbergCement-Aktie von EUR 72,00 auf EUR 76,00.Zugleich bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, allerdings angesichts des aktuellen Bewertungsniveaus das Anlageurteil "halten" für das Wertpapier. (Analyse vom 17.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link