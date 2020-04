Börsenplätze HeidelbergCement-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

43,78 EUR -2,36% (30.04.2020, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs HeidelbergCement-Aktie:

43,74 EUR -2,47% (30.04.2020, 13:22)



ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) gehört zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. Mit der Übernahme des italienischen Zementunternehmens Italcementi wurde HeidelbergCement weltweit zur Nummer 1 bei Zuschlagstoffen, Nummer 2 bei Zement und Nummer 3 bei Transportbeton. Beide Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise einerseits aufgrund der großen Ähnlichkeiten ihrer Produktbereiche und Organisationsstrukturen, andererseits wegen ihrer unterschiedlichen geografischen Präsenz ohne größere Überschneidungen. Im deutlich erweiterten HeidelbergCement Konzern sind rund 59.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in rund 60 Ländern an über 3.000 Standorten auf fünf Kontinenten tätig.



Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, die beiden wesentlichen Rohstoffe von Beton. Zu den nachgelagerten Aktivitäten gehört vor allem die Produktion von Transportbeton, aber auch die Herstellung von Asphalt und weiteren Bauprodukten in einigen Ländern. Mit dem Erwerb von Italcementi hat das Unternehmen außerdem seinen internationalen Seehandel beträchtlich ausgedehnt.



Die Zementherstellung ist rohstoff- und energieintensiv. Nachhaltiges Wirtschaften ist daher die Basis für langfristigen Erfolg. Dazu zählen die Sicherung der Rohstoffreserven, effiziente und innovative Produktionsprozesse, die Entwicklung neuer Produkte und der Einsatz alternativer Roh- und Brennstoffe. Das Unternehmen fördert zudem die Artenvielfalt in seinen Rohstoffförderstätten. (30.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Baustoffkonzerns HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) unter die Lupe.Nach der starken Erholung der vergangenen Tage zähle die Aktie von HeidelbergCement am Donnerstag zu den schwächsten Werten im DAX. Dabei gebe es durchaus gute Nachrichten. Der Wettbewerber LafargeHolcim aus der Schweiz habe mit seinen Zahlen die Erwartungen klar übertroffen. HeidelbergCement selbst werde die Quartalsergebnisse am 7. Mai präsentieren.LafargeHolcim habe im ersten Quartal die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zwar zu spüren bekommen. Insbesondere in Asien sei der Absatz von Zement und Baustoffen rückläufig gewesen, während andere Regionen erst teilweise von Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen seien. Die Erholung in China im April stimme jedoch mit Blick nach vorn zuversichtlich. Eine Prognose für das laufende Jahr habe der HeidelbergCement-Konkurrent aber nicht abgegeben."Angesichts der Krise, die wie ein Tsunami über uns alle hereingebrochen ist, haben wir ein robustes Quartalsergebnis erreicht", habe Konzernchef Jan Jenisch an einer Telefonkonferenz am Donnerstag gesagt. "Wir konnten den Rückgang in Asien teilweise durch solides Wachstum in Nordamerika und die Margenverbesserung in Europa ausgleichen." Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 5,29 Milliarden Franken (fünf Milliarden Euro) zurückgegangen.Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Ver- und Zukäufe sowie Währungseffekte, habe das Minus aber nur etwas mehr als drei Prozent betragen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern habe mit 262 Millionen Franken 14 Prozent tiefer und auf vergleichbarer Basis um 2,6 Prozent gelegen. Damit habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und vor allem beim operativen Ergebnis klar übertroffen.Starke Zahlen von LafargeHolcim seien ein gutes Vorzeichen für HeidelbergCement. Der Konzern könnte zudem massiv von den angekündigten staatlichen Konjunkturprogrammen profitieren. Hier fließe traditionell viel Geld in den Bausektor."Der Aktionär" sieht die aktuelle Bewertung des Konzerns als Einstiegchance, so Maximilian Völkl. Auch im Buffett-Depot werde auf eine Erholung der Aktie gesetzt. Die Position liege inzwischen bereits über 20 Prozent im Plus. (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link