ISIN HeidelbergCement-Aktie:

DE0006047004



WKN HeidelbergCement-Aktie:

604700



Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HeidelbergCement-Aktie:

HLBZF



Kurzprofil HeidelbergCement AG:



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zuschlagstoffen, Zement und Transportbeton. Rund 53.000 Mitarbeiter an über 3.000 Standorten in mehr als 50 Ländern stehen für langfristige Ertragsstärke durch operative Exzellenz und Offenheit für Veränderungen. Im Mittelpunkt des Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität arbeitet HeidelbergCement an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HeidelbergCement-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der HeidelbergCement AG (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Endgültige Zahlen habe am Donnerstag der DAX-Konzern HeidelbergCement vorgelegt. Die Zahlen seien bereits weitgehend bekannt gewesen, auch die Prognose sei bestätigt worden. Allerdings schütte der Baustoffkonzern weniger Dividende aus als erwartet. Entsprechend könne sich die Aktie weiterhin nicht nachhaltig erholen.HeidelbergCement wolle 2,40 Euro je Aktie zahlen - 20 Cent mehr als im Vorjahr. Analysten hätten aber mehr auf ihren Zetteln gehabt. Das Unternehmen habe bereits im Februar vorläufige Gesamtjahreszahlen vorgelegt und einen ersten Ausblick auf das laufende Jahr gegeben.2021 habe HeidelbergCement dank gut laufender Geschäfte mit einem Milliardengewinn geschlossen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss habe wie bereits bekannt 1,76 Milliarden Euro betragen. Hohe Abschreibungen hätten dem Unternehmen ein Jahr zuvor einen Verlust von gut 2,1 Milliarden Euro eingebrockt.Die Dividende enttäusche. Zudem dürfte die energieintensive Zementbranche unter den hohen Energiepreisen leiden. Bei HeidelbergCement fehle aber auch nach wie vor die Fantasie, dass die Umstellung auf weniger CO2-Ausstoß gelinge. Es gibt spannendere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link